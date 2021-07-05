​"حاجة خيال".. مستشار الحكومة ينشر فيديو للمتحف المصري الكبير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو يرصد الأعمال التنفيذية للمتحف المصرى الكبير، أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لافتتاحه أمام الزوار فى الربع الأخير من هذا العام.

وقال هاني يونس في الفيديو: "شوفوا عظمة بلدنا، هنا الدرج العظيم عليها كمية آثار تعمل متحف لوحدها" مضيفًا: "حاجة خيال".

ويعتبر المتحف هو الأكبر فى مصر والعالم، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 5 ملايين زائر فى العام، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية.

وخلال هذا العام 2021، تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرقمية بالمتحف المصرى الكبير بنسبة 90% "الخدمات التقنية التى تخدم وسائل العرض المتحفى مثل المتحف الرقمى digital museum والواقع الافتراضى" والانتهاء من أعمال أنظمة الاتصالات الذكية (ICT) بنسبة 80%.

وفى نفس العام بدأ تنفيذ سيناريو العرض المتحفى لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بالماكل، والتى تعرض لأول مرة أمام الزوار، والتى تتخطى الـ 5000 قطعة أثرية، تعرض على مساحة 7 آلاف متر.