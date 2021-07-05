رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة الإمام عبدالحليم محمود وأستوديو الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قاعة الإمام عبدالحليم محمود للمناقشات العلمية بكلية الإعلام، والتي تم تجهيزها بالمجهودات الذاتية من السادة أعضاء هيئة التدريس ومحبي كلية الإعلام .

وقال الدكتور غانم السعيد عميد الكلية إن القاعة تضم 80 مقعدًا مجهزًا بالأدوات التكنولوجية الحديثة، وقد أختير اسم الإمام الراحل عبدالحليم محمود؛ تقديرًا لجهوده في خدمة الأزهر وتأسيسه لهذه الكلية.

وقال الدكتور إسلام عبدالرؤوف، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام الأزهر، إن عمليات التطوير مستمرة، وتم تجهيز معمل الحاسب الآلي بأجهزة حديثة تمكن الطلاب من متابعة التطورات المتلاحقة للإعلام، وتطوير أستوديو الإذاعة بما يتناسب مع المتطلبات اللازمة لطلاب الإعلام.

وأوضح عبدالرؤوف، أن الأستوديو تم تجهيزه بالجهود الذاتية، وهناك مراحل أخرى مستمرة في عمليات التطوير، تسهم في التدريب العملي لطلاب قسم الإذاعة، وتم عرض نموذج لأحد مشروعات التخرج المتميزة التي أشادت بها لجان التحكيم.

وافتتح الدكتور محمد المحرصاوي، مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكاملٍ، دعمًا من المنتدى المصري؛ للتنمية المستدامة.

وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات، ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدمًا الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع، وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.

كما تابع رئيس جامعة الأزهر عمليات التطوير في قسم الأرشيف، وحفظ الملفات بالجامعة مؤكدًا أنه جارٍ الانتهاء من تطوير القسم؛ليتواكب مع متطلبات العصر وفق أحدث النظم في الأرشفة.

وأوضح المحاسب مجدي أبوسكين أمين عام الجامعة أنه يجري الآن استبدال النظام الأرشيفي القديم بنظام إلكتروني يسهم في إنجاز العمل وبدأنا في وضع كافة الملفات في أجهزة حديثة مزودة بأجهزة تكنولوجية بمجرد الضغط على رقم الملف يتم الوقوف عليه، وتجهيزه، وقد تم تكليف الدكتور حسن حسني مدير عام الشئون الإدارية، وحسن الشرقاوي مسئول الملفات، بمتابعة التجهيزات واستمرار الخدمة، لأعضاء هيئة التدريس لحين الانتهاء من التجهيزات.

وعقدت جامعة الأزهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي بمقر الأمانة العامة بمدينة نصر مؤتمرًا صحفيًا لرئيس الجامعة والنواب؛ وذلك لتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل المؤتمر لقاء مع قيادات الجامعة يعقبه عرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم زيارات ميدانية؛ لافتتاح المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وبعض القاعات الجديدة، والأعمال الإنشائية بالمدن الجامعية.