الأروقة العلمية بالجامع الأزهر تبدأ امتحانات السلم التعليمي

كتب- محمود مصطفى:

بدأ طلاب الأروقة العلمية بالجامع الأزهر الشريف امتحانات نهاية المستوى الأول من السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية (دفعة 2020 /2021) بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية (عقيدة وتفسير وحديث وفقه وأصوله ولغة عربية).

وتفقد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للأروقة الأزهرية، اليوم الاثنين، الامتحانات للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19" وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وذلك برفقة الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعبدالله عزب، وكيل الكلية، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إتاحة العلم الشرعي لكافة فئات المجتمع بهدف بيان سماحة الإسلام وشريعته الغراء، والتصدي للأفكار الهدَّامة والتيارات المتطرفة التي هددت الأمن الفكري للمجتمع، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للمحافظة على الأمن الفكرى في المجتمع، كما يتابع فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف سير الدراسة بالرواق الأزهري والامتحانات أولًا بأول.

يذكر أن رواق العلوم العربية والشرعية بالأزهر الشريفة يستقبل قرابة (2000) دارس ودارسة من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات.

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