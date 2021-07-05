الكهرباء: توصيل التيار لمحولات العاصمة الإدارية استعدادًا لتشغيل مباني الحي الحكومي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور الأداء للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات قطاع الكهرباء المُدرجة في اللجنة، موضحًا أن المشروع الأول هو التغذية الكهربائية لمشروعات جنوب الوادي شرق العوينات، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معدلات تنفيذ مشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم توصيل التيار الكهربائي لمحطات المحولات الثلاث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأصبح متاحًا الجهد اللازم لتشغيل مباني الحي الحكومي، وتم توفير التغذية الكهربائية الأساسية للمنشآت والمباني المخطط تغذيتها على الجهد المتوسط 22 كيلو فولت، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عمليات التكامل بين جميع الأنظمة في نهاية مايو الماضي لضمان التشغيل الآمن لنفق الكابلات، كما تم إطلاق التيار الكهربائي بجميع موزعات الحي الحكومي لـ4 موزعات رئيسية.

وفيما يتعلق بالمشروع الخاص بتدعيم شبكات التوزيع، فقد تم تركيب وإحلال وتجديد 2925 لوحة جهد متوسط على مستوى الجمهورية، كما تم تركيب وإحلال وتجديد 5098 كشكًا على مستوى الجمهورية، كما عرض الوزير موقف تنفيذ إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، ومركز التحكم في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف تدعيم الربط الكهربائي مع السودان، وكذا الربط الكهربائي المصري الأردني العراقي.

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