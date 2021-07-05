"الحجر الزراعي": نتلقى خطابات تصدير مانجو يومية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حجم تصدير محصول المانجو لهذا العام، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره حتى الآن 800 طن.

وقال العطار لـ"مصراوي"، إن محصول المانجو من المحاصيل المميزة التي تصدرها مصر، خصوصًا لدول لبنان، والأردن، والخليج، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي بلغ 13 ألف و340 طنًا.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن إدارة الحجر الزراعي تتلقى خطبات تصدير يوميًا، لافتًا إلى أننا مازلنا في أول الموسم.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية حتى الآن بلغت 4 ملايين طن، مضيفًا: "الصادرات المصرية حقتت زيادة بلغت 15% هذا العام".​