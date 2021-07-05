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الأرصفة والشوارع والميادين.. اجتماع لمتابعة خطة تطوير القاهرة الخديوية

05:54 م الإثنين 05 يوليه 2021
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(مصراوي):

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل.

وحضر الاجتماع الدكتور عبدالخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء أحياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة وعدد من استشاري المشروع ومالكي العقارات و مسئولي مشروع بسكلته.

وناقش الاجتماع كيفية تخصيص عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة في المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات ودراسة تعديل اتجاهات بعض شوارع وسط المدينة لمنع التكدس بالنسبة للمرور العابر بالمنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع بوضع تصور لكيفية إدارته واستمرار الحفاظ عليه وصيانته خصوصًا مع دخول مستخدمين جدد للمنطقة بعد انتهاء أعمال تطوير منطقة ماسبيرو ومجمع التحرير.

خالد عبدالعال ميدان طلعت حرب ميدان مصطفى كامل القاهرة تطوير القاهرة الخديوية مجلس الوزراء

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