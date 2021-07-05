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وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي "فيديو"

05:46 م الإثنين 05 يوليه 2021
وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي "فيديو"

وزير الدفاع ونظيره القبرصي

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلًا من مصر وقبرص.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات العسكرية، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع القبرصي بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة (قادر 2021) كما أكد حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

محمد زكى وزير الدفاع وزير الدفاع القبرصي قاعدة 3 يوليو البحرية

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