Masrawy logo white

مصر للطيران: إقلاع 124 رحلة خلال 48 ساعة لنقل 12 ألف راكب

05:12 م الإثنين 05 يوليه 2021
مصر للطيران: إقلاع 124 رحلة خلال 48 ساعة لنقل 12 ألف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 62 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، جوبا، أكرا، تونس، أثينا، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، لندن، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، الدوحه، واشنطن، إربيل) و18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

كما تسيّر الشركة غدًا الثلاثاء، 62 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، روما، جنيف، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم) ، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران تورنتو دبي الرحلات الجوية موسكو

الخبر التالى:

غدًا.. وزير التموين يعلن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك

كورونا.. لحظة بلحظة

179

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

459

متعافون اليوم

282082

إجمالي الإصابات

16264

إجمالي الوفيات

214087

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا