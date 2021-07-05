رئيس الطرق والكباري يكشف لمصراوي عدد العقارات التي صدر لها قرار إزالة على الدائري

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، تكلفة تعويضات أصحاب العقارات التي تم ومخطط هدمها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقال مصطفى، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن إجمالي عدد المنازل المستهدف هدمها يلقار الـ 1000 منزل على جانبي الطريق الدائري على مرحلتين.

وأشار إلى أن تكلفة تعويضات هدم المنازل التي يتطلبها تطوير الطريق الدائري تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وهي ليس لها علاقة بتكلفة تطوير الطريق التي تبلغ 10 مليارات جنيه.