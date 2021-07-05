ننشر صورة لقاح كورونا المصنع في فاكسيرا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أول صورة للقاح كورونا سينوفاك الذي أنتج في مصر بمصانع فاكسيرا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم Vacsera- Sinovac made in Egypt.