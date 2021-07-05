"محلية النواب" تناقش خطة الحكومة لتطوير هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، متابعة التوصيات الصادرة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وأضاف "السجيني"، خلال الاجتماع، أن الميزان الخاص بالمصروفات والإيرادات لا يعبر عن أي آمال، و5 سنوات كافية أن نفهم ونسعى للتطوير في هذه الهيئات.

وتابع: "الخمس سنوات القادمة هنبدأ نشوف الحكومة هتعمل أيه في هذه الهيئات، وهي 4 هيئات، هيئتي النقل العام ونقل الركاب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وهيئتي النظافة بالجيزة والقاهرة، وهي هيئات ممكن هيكلتها وتشغيليها، من خلال الوزارات المعنية، فالحكومة هي صاحبة المسؤولية أمام القيادة السياسية والشعب، لو شايفة أن هذه الهيئات لا أمل فيها تأخذ قرار، لو عندها رغبة فى اجتماع سرى نعمله، يمكن الحكومة لديها رغبة فى إنهاء هذه الهيئات، لكن لا ينبغى أن نستمر فى هذا بدون نتيجة".

من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هيئة نظافة القاهرة، بدأت الهيكلة منذ سنوات، وقد بدأنا في إعادة الهيكلة منذ شهور، وتم إعادة الهيكلة من خلال محورين، الأول دعم نظافة القاهرة بـ45 مليون جنيه لرفع الكفاءة"، وقاطعه السجيني، قائلا: "هذا الكلام نسمعه منذ سنوات، هل الهيكل الإداري قادر على القيام بالمعاملة أم لا؟، أريد إجابة واضحة، أريد معرفة قيمة الأصول المملوكة للهيئة، وهل الحكومة لديها خبرات وكوادر تقدر تقوم بإعادة هيكلة؟ ولا هتجيب مركز خبرة مصري أو أجنبي، منذ 5 سنوات أحمل الموازنة العامة مليارات، وأحمل المواطنين مبالغ مالية بلا عائد ولا فائدة".

وتساءل "السجيني"، عن مخطط التنمية المحلية للاستفادة بالموارد البشرية والإمكانيات المتاحة بهيئة النظافة بالقاهرة، وماذا قدمت التنمية المحلية من تنفيذ مخرجات اللجنة منذ سنوات.

وقال ممثل التنمية المحلية، إنه تم إعادة هيكلة نظافة القاهرة، من خلال مساعدة الهيئة في القيام بمهامها، بالتنسيق مع الجهات الشريكة بوزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والمحور الآخر هو التعاقد مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمات، وتم التعاقد مع شركتين هذا العام بعائد سنوي مليار ونصف مليار جنيه.

ولفت مسؤول التنمية المحلية، إلى دعم الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة منهم، قائلا: "لديهم ورش ومحطات وقود وخبرات كبيرة في الإنارة والتجميل والتشجير، وهذا جانب فني مهم بجانب أعمال النظافة".