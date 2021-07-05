الزيارات الميدانية ليست شكلية.. "رياضة النواب" تشيد بإنجازات وزارة الشباب في الاستثمار -صور

كتب- نشأت علي:

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الإثنين، عددًا من مراكز الشباب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتَي الدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى ٣ مليارات جنيه، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف حسين أن النواب والحكومة يكملون بعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية، وشدد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: ما يتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة.

وأكد حسين أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها إيجاد حلول عاجلة للمشكلات؛ الأمر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك بضرورة إنشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتي يتبعها 60 عزبة.

وطالبت اللجنة بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة أبو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب، الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدال مساحات أكبر بها وإنشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوى عليها، دون تحمل الوزارة أية نفقات مالية، مطالبًا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة.

وشدد سويلم على ضرورة أن تقوم الحكومة بإصدار توجيهاتها، باستخدام الأراضي التابعة لوزارات الأوقاف والري والزراعة.. وغيرها من الأراضي الحكومية غير المستغلة؛ لإقامة مراكز شباب عليها، لافتًا إلى أن مركز شباب أبو حماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، وقاعة أفراح، وذلك بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز أبو حماد فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين على أرض الواقع؛ وهو ما سيسهم في تذليل أية عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.

وأوضح أباظة أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنيين، وهو سرعة حل أية مشكلة تواجههم، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها الجمهورية.

وطالبت النائبة إيمان العجوز، مسؤولي وزارة الشباب بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في ممارسة الرياضة، وهو ما عقب عليه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة، إلى جانب وجود عدد من الألعاب الأخرى التي تعمل على جذب المرأة لممارسة الرياضة.

وطالب النائب حسام غالي، مسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح باستفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفذ وعدم اقتصارها على أعضاء مراكز الشباب فقط، خصوصًا أن المستثمر يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء؛ وهو ما يتحقق من خلال تصميم المشروعات بشكل يساعد على خدمة غير الأعضاء أيضًا.