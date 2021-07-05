الأربعاء المقبل.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "كوزموبوليتانية الإسكندرية"



كتب- مصراوي:

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بعد غد الأربعاء، احتفالية بعنوان (كوزموبوليتانية الإسكندرية)، بساحة الحضارات بالمكتبة.

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وسعيها الحثيث لإحياء حوار الحضارات، خاصة ما بين دول البحر المتوسط، وتأكيدا على ما تتميز به مدينة الإسكندرية من كونها بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية عرض فيلم "وطن بالاختيار"، وهو من نتاج الشراكة ما بين البرنامج الأوروبي التابع للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي، ويتناول شباب الجاليات الأجنبية المنتمين إلى الإسكندرية "الكوزموبوليتانية" الذين اختاروا البقاء في الإسكندرية مهد حضارات دول البحر المتوسط، ويلي عرض الفيلم إلقاء كلمات لعدد من كبار المسؤولين تعقيبا على الموضوع المطروح مع مناقشة مشروعات الشراكة القائمة بالفعل مع الدول الأجنبية والخطط المستقبلية التي تهدف إلى استدامة الحوار والتعاون.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية حرصه على تنظيم تلك الاحتفالية، تأكيدا على رسالة مكتبة الإسكندرية كونها نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم، وأيضا كونها مركزا للإشعاع الحضاري ومنارة لإعلاء قيم التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب.

جدير بالذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط منوط بدراسة الإسكندرية من مختلف المجالات عبر العصور، بما في ذلك علاقة المدينة ثقافيا منذ القدم بمدن البحر المتوسط.