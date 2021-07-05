الرابع محليا.. الأزهر: حصلنا على مركز 1200 عالميا في تصنيف الجامعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، المشرف العام على المستشفيات، إن مصر من الدول القليلة التي نجحت في مواجهة أزمة كورونا، بحكمة مؤسساتها وقادتها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقد صباح الاثنين، بمقر الجامعة بمدينة نصر، أن وزارة الصحة استعانت بـ١٤٠٠ طبيب من الجامعة، وتم تعيين ألفين آخرين بالمستشفيات الجامعية، كخطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، وتم استقبال ٣٧٥٠ بالمدن التابعة للجامعة.

وأشار إلى أن القافلة التي وجهت مؤخرا لقطاع غزة، هي الأكبر في تاريخ الأزهر، وبلغ حجمها ٢٠٠ طن.

ولفت إلى أن جامعة الأزهر، حصلت على المركز الرابع مؤخرا في تصنيف qs محليا، والمركز ١٢٠٠ عالميا، وتم تكريم رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي.

ونوه إلى جامعة الأزهر حصلت على المستوى الأول إفريقيًا في المجال الطبي عام ٢٠١٧، لذلك تم اختيار الجامعة لتكون مقرا لاتحاد جامعات شمال إفريقيا.

ولفت إلى أنه تم توفير جهاز جاما لايف بمستشفى طب دمياط بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، وهي ثالث مستشفى تحصل على هذا الجهاز بعد معهد ناصر والمركز الطبي العالمي.