لتقديم الشيشة.. محافظة الجيزة تغلق 26 مقهى وكافيتريا ومطعما بالأحياء والمدن

كتب- مصراوي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة وسلامة المواطنين مع استمرار متابعة منع تقديم الشيشة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

وأسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة على المقاهي والكافيتريات، عن غلق وتشميع 26 مقهى ومطعم وكافيتريا خالفت الإجراءات الاحترازية وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين وغير ملتزمة بمواعيد الغلق المحددة.

وأغلق حى للعجوزة 6 كافيهات للتعدى على الطريق العام، وتقديم خدمة الشيشة للمواطنين وذلك بشوارع محمد شكرى والمتحف الزراعى واسراء المهندسين والفلاح والمراغي.

كما قام مركز ومدينة كرداسة بغلق وتشميع 4 مقاهٍ و2 مطعم و 2 مخزن بمنطقة غرب الدائري وشارع المنصورية بأبورواش بالاضافة إلى غلق وتشميع محل ومغسلة بشوارع العطور ومكة المكرمة بمدينة الحوامدية.

كما تمكنت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة من ضبط 2 منشأة سياحية (كافيتريا ومطعم)، تدار بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم غلق وتشميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ومقهى بشوارع ربيع الجيزي وبرادة بحي جنوب الجيزة.

وضمت مجهودات مواجهة مخالفات المحال والمقاهى غلق وتشميع 5 مقاهٍ ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمركز منشأة القناطر بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهٍ بميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين ورفع 115 حالة إشغال لها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.