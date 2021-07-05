رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح "كورونا" المصنع محلياً

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليًّا هو حدث يكتسب أهمية كبيرة؛ نظرًا لوجود أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليًّا باسم "فاكسيرا- سينوفاك.. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ولياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، ومسؤولو الشركة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لمست خلال الفترة الماضية، تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، كنتيجة للضغط والطلب العالمي الكبير جدًّا على اللقاحات، مؤكدًا أنه لهذا السبب تولد منذ اللحظة الأولى قرار امتلاك القدرة كي لا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر بأية صورة من الصور.