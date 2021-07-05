رئيس الوزراء: لا نتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل
كتب- مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل.
وأضاف على هامش تفقد وصنع فاكسيرا، ومشاهدة إنتاج لقاح سينوفاك في مصر: الوردية الواحدة تقدر تنتج 300 ألف جرعة، وكنا نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، لكن طالبنا بمضاعفاتها إلى 80 مليون جرعة تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن.
وأوضح: الرئيس السيسي وجه بتصنيع لقاح كورونا محليا، وهو جزء من عودة مصر لمكانتها وريادتها مرة أخرى.
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