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رئيس الوزراء: لا نتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل

12:06 م الإثنين 05 يوليه 2021
رئيس الوزراء: لا نتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل.

وأضاف على هامش تفقد وصنع فاكسيرا، ومشاهدة إنتاج لقاح سينوفاك في مصر: الوردية الواحدة تقدر تنتج 300 ألف جرعة، وكنا نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، لكن طالبنا بمضاعفاتها إلى 80 مليون جرعة تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن.

وأوضح: الرئيس السيسي وجه بتصنيع لقاح كورونا محليا، وهو جزء من عودة مصر لمكانتها وريادتها مرة أخرى.

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