رئيس جامعة الأزهر في مؤتمر صحفي: لا أحب الظهور الإعلامي

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - علاء أحمد:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه لا يحب الظهور الإعلامي، ويحب العمل كثيرا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، للإعلان عن المشروعات الجديدة، أن الجامعة بذلت خلال السنوات الماضية جهود كثيرة لمواكبة ما يحدث في الدولة من إعادة إعمار، بدأت منذ سبع سنوات.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح وحدة الكهرباء بالطاقة الشمسية، ووحدة البيانات وامركز اختبارات إلكترونية، ووحدة التحول الرقمي، ومسجد جديد على مساحة ٣٠٠ متر بالجهود الذاتية، والقاعة الجديدة لكلية الإعلام، واستديو الإذاعة والتلفزيون بها، ومركز اكتشاف المواهب الأزهرية.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم إنشاء مستشفى للأمومة والطفولة بكلية طب دمياط، وبعض الافتتاحات الأخرى بفرع الوجه البحري.

وتابع المحرصاوي: أريد إعلاما لا يُجّمل الصورة، ولكن أريد إعلاما يوضحها".