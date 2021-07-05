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النقل: تنفيذ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بـ4 محافظات

10:07 ص الإثنين 05 يوليه 2021
النقل: تنفيذ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بـ4 محافظات

إزالة التعديات على حرم السكة الحديد

كتب- مصراوي:
قالت وزارة النقل، إنه تم تحديد محافظات (القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - مطروح) كمرحلة أولى لإزالة التعديات، حيث بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعدي بواقع 609 حالة تعدي بمحافظة القاهرة و465 حالة تعدي بمحافظة الإسكندرية و 415 حالة تعدي بمحافظة البحيرة و 31 حالة تعدي بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة.

وأهابت الوزارة، كافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظًا على أرواح المواطنين.

إزالة التعديات وزارة النقل حرم السكة الحديد حوادث القطارات

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