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كورونا في 24 ساعة.. 22 حالة وفاة .. ومستجدات موقف تصنيع اللقاحات في مصر

06:30 ص الإثنين 05 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة.. 22 حالة وفاة .. ومستجدات موقف تصنيع اللقاحات في مصر

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس هو خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

179

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

459

متعافون اليوم

282082

إجمالي الإصابات

16264

إجمالي الوفيات

214087

إجمالي المتعافين

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