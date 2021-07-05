​​"المرشدين" تطالب وزير السياحة بعقد انتخابات النقابة بشكل فوري

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت نقابة المرشدين السياحيين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسرعة إجراء انتخابات النقابة فورًا لإيقاف ما وصفوه بـ"التجاوزات والتعسف" في حق كافة المرشدين السياحيين.

وأوضح حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، أن المرشدين يستطيعون اختيار من يمثلهم ويحترمهم، لا من يتجاوز في حقهم بشتى الطرق ويهددهم، على حد قوله.

وشدد نقيب المرشدين السياحيين السابق لـ"مصراوي"، على سرعة إجراء هذه الانتخابات فورًا لأنه هو الحل الوحيد قبل تفاقم الأزمة.

من ناحيته، تقدم النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين المصريين العاملين بالقطاع الحكومي، لعدم إقامة انتخابات مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين حتى الآن.

وقال أبو الحمد، في الطلب، الذي تم تحويله إلى لجنة السياحة والطيران لمناقشته، إن عدد المرشدين السياحيين يبلغ 4 آلاف مرشد وحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة المصرية طبقًا للقانون رقم (121) لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، يعانون من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير نقابة المرشدين السياحيين والتعسف في استخدام السلطة الممنوحة لها.

وأوضح أنه تم تعيين اللجنة المؤقتة بقرار من وزير السياحة والآثار لتسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لافتًا إلى أنه قد فوجئ المرشدين السياحيين بانحراف اللجنة عن إطار مهمتها الأساسية في الحفاظ على مقدرات أعضاء النقابة ومكتسباتهم.

وطالب البرلماني، بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، واختيار مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين، موضحًا أنه تم إحالة الطلب إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم.

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