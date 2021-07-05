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أملاحها أقل من البلح والتين.. فوائد لا تعرفها عن المانجو "ملكة الفواكه"

09:30 ص الإثنين 05 يوليه 2021
أملاحها أقل من البلح والتين.. فوائد لا تعرفها عن المانجو "ملكة الفواكه"

المانجو

كتب– أسامة علي:

كشف الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية، فوائد غير معروفة عن ثمرة المانجو أو "ملكة الفواكه".

وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن المانجو ملكة الفاكهة والجميع يحبها، مضيفة: "وهي بريئة من الاتهامات اللي بتتهم بيها، مثل زيادة الوزن وزيادة اللأملاح وغيرها".

بالنسبة لزيادة الوزن، أكدت أن تناول المانجو باعتدال لا يؤثر على زيادة الوزن، وبالعكس من الممكن أن تتسبب المانجو في إنقاص الوزن بسبب احتوائها على الكثير من الألياف.

وفيما يتعلق باتهام المانجو بتسببها في تكوين الأملاح قالت الدكتورة نهلة، إن المانجو تحتوي على أملاح أوكسلات بنسبة أقل من البلح والتين، مضيفة أن المانجو الخضراء تحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية تضاهي البرتقال والليمون: "الثمرة الواحدة تكفي 70% من احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي".

ولفتت إلى أن المانجو الصفراء تحتوي على البيتاكروتين وفيتامين A المهم للنظر، مضيفة: "كلوا واشربوا ولاتسرفوا تعني أننا لا نأكل المانجو بكميات كبيرة".

وشددت على أن المانجو مفيدة إذا أكلناها باعتدال، موضحة أن المانجو "الجامدة" من الممكن أن يتناولها مريض السكر ولكن باعتدال أيضًا، محذرة مرضى السكر والنقرص من تناول المانجو "الطرية" الناضجة لأنها تحتوي على نسبة سكر عالية، وقد تزيد "اليوريك آسيد". ​

المانجو ملكة الفواكه نهلة عبدالوهاب البلح التين

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