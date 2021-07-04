إنجاز وحفل وقاطرة هدية.. رئيس قناة السويس يكشف كواليس "الإفراج عن إيفرجيفن" (فيديو)

(مصراوي):

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة "إيفرجيفن" انتهت، وتم الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة وعلى العلاقة مع الشركة، مضيفًا أنه تم الحفاظ أيضًا على العلاقة السياسية مع اليابان مالكة السفينة.

وأوضح ربيع أنه يوم الأربعاء المقبل سيكون التوقيع النهائي والسماح للمركب بمغادرة القناة نهائيًا بعد نهاية المفاوضات التي استمرت لـ3 أشهر، مؤكدًا أن هناك حفلًا سيقام يوم 7 يوليو في حضور الشركاء ووكالات الأنباء الأجنبية، كما أن الشركة ستقدم للهيئة قاطرة هدية بشد 75 طنًا.

وأضاف رئيس قناة السويس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العالم يتحدث عن الإنجاز الذي حققته هيئة قناة السويس في إنقاذ السفينة وتعويمها في أسبوع، كما أن هذه الأزمة وجهت بأهمية قناة السويس لمصر والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه تم مرور 9760 سفينة من بداية 2021 حتى شهر يونيو بزيادة 2% عن العام الماضي بتحقيق 3 مليارات دولار.

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