Masrawy logo white

وزير الآثار يناقش مع مسؤولي القطاع سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

11:13 م الأحد 04 يوليه 2021
وزير الآثار يناقش مع مسؤولي القطاع سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

جانب من الاجتماع

كتب يوسف عفيفي:

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تحضيرياً للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

​وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة .

حضر الاجتماع، نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي.

خالد العناني وزير الآثار سياحة اليخوت

الخبر التالى:

‫وفد "إعلام النواب" يشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:22 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا