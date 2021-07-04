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غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع "تعليم الكبار"

10:56 م الأحد 04 يوليه 2021
غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع "تعليم الكبار"

الهيئة العامة لتعليم الكبار

(مصراوي):

توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الاثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة.

ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة غدًا لمناقشة سُبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

الهيئة العامة لتعليم الكبار تنسيقية شباب الأحزاب محو الامية التعليم

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