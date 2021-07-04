غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع "تعليم الكبار"
10:56 م الأحد 04 يوليه 2021
(مصراوي):
توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الاثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة.
ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة غدًا لمناقشة سُبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
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