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"التاج الفوتوغرافي".. معرض فني بين متحفي المجوهرات والمركبات الملكية

09:58 م الأحد 04 يوليه 2021
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(مصراوي):

أقيم اليوم بمتحف المركبات الملكية معرضا فنيا تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي"، وذلك في إطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة ونادي عدسة.

وقالت ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية؛ إن المعرض يضم عدد 136 صورة فوتوغرافية احترافية ل56 فنانًا تتمثل أعمالهم الفنية في صور فوتوغرافية لمدينة الإسكندرية الملكية بمبانيها الفخمة ومنها قصر المنتزه واستاد الإسكندرية الرياضي، ومتحف الإسكندرية القومي، وكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، بالإضافة إلى صور لمتحف المجوهرات الملكية وبعض من مقتنياته والحديقة الخاصة به، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ١٠ أيام.

وحرص زوار متحف المركبات الملكية على التجول داخل المعرض والاستمتاع بمشاهدة الصور وما تصوره من معالم مدينة الإسكندرية، كما زارت المعرض Mrs Mateja Provelsek سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة.

معرض فني المركبات الملكية متحف المجوهرات الملكية ريهام شعبان

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