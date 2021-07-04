​اليوم.. مناقشة الجزء الرابع من موسوعة مصر القديمة

(مصراوي):

تبث المنصة الالكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حلقة جديدة للدكتور حسن سليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرا، يناقش خلالها الجزء الرابع من موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الراحل سليم حسن، ضمن ملتقى الكتب المذاع على المنصة الإلكترونية لفعاليات البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ52.

ناقش حسن سليم، الجزء الأول والثاني، الجمعة، وأوضح أن الجزء الأول تناول الجانب التاريخي من فترة عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العهد الإهناسي، وكيف أسس المصري القديم الحضارة القديمة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المعمارية والفنية والدينية خلال الفترة التي يتناولها الكتاب.

أما الجزء الثاني فتناول الجانب الحضاري ويعد استكمالا للجزء الأول بما فيه من معلومات شارحة عن ملوك الأسرات ومصادر التاريخ المصري وغيرها من الموضوعات التي تخص التاريخ المصري القديم.

وبالأمس، ناقش الجزء الثالث من الموسوعة، والذي تناول الحياة في مصر القديمة خلال عصر الدولة الوسطى.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفردت محورا كاملا لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.