حدث في 8 ساعات| رفع إشغال الفنادق والمطاعم وشروط البناء الجديدة ووزير الخارجية يتجه إلى نيويورك

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مد مهلة التقديم لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة حتى نهاية يوليو الحالي، صرف 20% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات، الإسعاف تعلن حاجتها لمشرفين قطاعات، وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، وقرار من الحكومة برفع نسب إشغالات الفنادق والمطاعم والسينمات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: