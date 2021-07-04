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حدث في 8 ساعات| رفع إشغال الفنادق والمطاعم وشروط البناء الجديدة ووزير الخارجية يتجه إلى نيويورك

08:23 م الأحد 04 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| رفع إشغال الفنادق والمطاعم وشروط البناء الجديدة ووزير الخارجية يتجه إلى نيويورك

سد النهضة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مد مهلة التقديم لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة حتى نهاية يوليو الحالي، صرف 20% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات، الإسعاف تعلن حاجتها لمشرفين قطاعات، وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، وقرار من الحكومة برفع نسب إشغالات الفنادق والمطاعم والسينمات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شروط البناء الجديدة وزير الخارجية نيويورك مجلس الأمن سد النهضة مبادرة التمويل العقاري

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