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تحويل الإصدارات المسائية إلى إلكترونية وحافز شهري.. 5 قرارات جديدة للوطنية للصحافة

08:09 م الأحد 04 يوليه 2021
تحويل الإصدارات المسائية إلى إلكترونية وحافز شهري.. 5 قرارات جديدة للوطنية للصحافة

عبدالصادق الشوربجي

(مصراوي):

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والأساتذة وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالاله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:

أولاً: الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارًا من 2021/7/1 حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيهًا، على ألا تضم إلى الأجر الأساسي.

ثانيًا: الموافقة على تحويل إصدارات” الأهرام المسائي" الصادر عن مؤسسة الأهرام ، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكتروني، ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الإلكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

ثالثًا: الموافقة على تصعيد صالح عبدالسميع الصالحي محل الأستاذ رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش.

رابعًا: الموافقة على تعيين أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، محل الأستاذ القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته.

خامسًا: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وقد طلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصًا من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.

الهيئة الوطنية للصحافة قرارات الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربج فاطمة سيد أحمد أحمد مختار عادل بريك

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