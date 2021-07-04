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وزيرة الصحة: البدء في إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر

07:30 م الأحد 04 يوليه 2021
وزيرة الصحة: البدء في إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حاليًا إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الأكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء لقاح كورونا فيروس كورونا

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