Masrawy logo white

وزيرة الصحة: 1.3 مليار دولار لنشر لقاح كورونا في أفريقيا

07:27 م الأحد 04 يوليه 2021
وزيرة الصحة: 1.3 مليار دولار لنشر لقاح كورونا في أفريقيا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مبادرة "إنقاذ الأرواح وسبل العيش" في إطار الشراكة بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) التابع للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة "ماستركارد"، والتي ستوفر بموجبه المؤسسة 1.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشراكة مع المركز لتسريع نشر اللقاحات في القارة الأفريقية، موضحة أن محاور المبادرة ترتكز علي تمويل شراء اللقاحات الإضافية اللازمة لتطعيم 50 مليون شخص في القارة، ودعم قدرات التصنيع المحلي للقاحات في أفريقيا، ودعم سلاسل التوريد الخاصة باللقاحات في الدول الأفريقية، وتوفير الدعم للدول الأفريقية في مجال إنشاء مراكز تطعيم وتدريب ورفع قدرات العاملين بها.

هالة زايد مصطفى مدبولي لقاح كورونا أفريقيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

1700 نسخة من أمهات الكتب حصيلة مبيعات دار الكتب في 3 أيام من معرض الكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا