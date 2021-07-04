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الحكومة: رفع نسبة إشغال الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم إلى 70%

07:22 م الأحد 04 يوليه 2021
الحكومة: رفع نسبة إشغال الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم إلى 70%

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

ووافقت اللجنة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلًا من 50%.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا الفنادق السياحية المطاعم

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