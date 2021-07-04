هيئة الكتاب: حجز 323 ألف تذكرة و77 ألف جولة افتراضية بمعرض الكتاب

(مصراوي):

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن عدد تذاكر الدخول التي تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 منذ انطلاقه وحتى أمس السبت 3 يونيو، بلغ 323109 تذكرة.

وأضاف في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D بلغت 77938 جولة، قام بها جمهور المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبر الحاج علي، عن سعادته بهذه التجربة المميزة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها، مؤكدًا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.​