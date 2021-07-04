وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة آليات تطوير الخدمات المقدمة للفلاح

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض قيادات الوزارة وبحث معهم الخدمات المقدمة للفلاحين بجودة عالية وشدد على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة.

وشارك الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعة ،الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة.



وأكد وزير الزراعة، في بيان له الأحد، ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة. ​