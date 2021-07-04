"الصحة": علاج 177 ألف مواطن بالقوافل العلاجية خلال يونيو 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفاً و451 مواطن من خلال 151 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1346 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 30 ألفًا و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 37 ألفًا و348 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2404 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 آلاف و705 مواطنين بمحافظة أسوان، و10 آلاف و56 مواطنًا بأسيوط، و10 آلاف و266 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و174 مواطنًا بالإسماعيلية، و1722 مواطنًا بالأقصر، و1428 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و686 مواطنًا بالبحيرة، و12 ألفًا و469 مواطناً بالجيزة، و4 آلاف و524 مواطناً بالدقهلية، و939 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و493 مواطناً بالشرقية، و4 آلاف و542 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و787 مواطناً بالفيوم.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ15 ألفًا و647 مواطناً بالقاهرة، و9 آلاف و700 مواطناً بالقليوبية، و6 آلاف و880 مواطناً بالمنوفية، و12 ألفًا و165 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و506 مواطنين بالوادي الجديد، و8 آلاف و780 مواطنًا ببني سويف، و1079 مواطنًا بجنوب سيناء، و11 ألفًا و827 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و511 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و580 مواطنًا بقنا، و6 آلاف و756 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 3 آلاف و229 مواطنًا بمطروح.

وأكدت الصادق حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.