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قرار رسمي.. مهلة جديدة لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء

04:31 م الأحد 04 يوليه 2021
قرار رسمي.. مهلة جديدة لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تقرر مد مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف قاسم، لمصراوي: ذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يوليو الحالي ٢٠٢١.

وأشار إلى أن هذه المهلة فقط لمن تقدم من قبل بطلبات تصالح ولم يستكمل الأوراق الخاصة به.

التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الدكتور خالد قاسم وزير التنمية المحلية

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