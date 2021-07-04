الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة اللدولة للسنة المالية 2021 - 2022
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة 2021 / 2022.
ووفقا للقانون، قدرت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليار وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه.
ووصل في الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين، والتى قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ ثلاثمائة وواحد وستون مليارا وخمسون جنيه.
وجاءت تفاصيل الموازنة على النحو التالي:
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