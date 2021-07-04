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دار الكتب تعرض الطبعة الأصلية من "ألف ليلة وليلة" بمعرض الكتاب

04:05 م الأحد 04 يوليه 2021
دار الكتب تعرض الطبعة الأصلية من "ألف ليلة وليلة" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

تعرض الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، الطبعة الأصلية لكتاب "ألف ليلة وليلة" في 12 مجلدا فاخرا.

وقالت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة - في تصريح اليوم الأحد - إن دار الكتب تشارك بعدد كبير من الإصدارات المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أن الهيئة قررت خصم 25% على كافة إصدارات دار الكتب والوثائق المشاركة بالمعرض.

وأضافت أنه تم أيضاً عرض مجموعة من الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تتراوح أسعارها ما بين 5 - 20 جنيها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "في القراءة حياة".​

معرض الكتاب الهيئة العامة لدار الكتب كتاب ألف ليلة وليلة الدكتورة نيفين محمد موسى

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