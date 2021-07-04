الجيزة: ضبط 39 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي

كتب- يوسف عفيفي:

تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٣٩ طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مملحة ودهون وأحشاء حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الماضي علي مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مشيراً أنه تم تحرير ٥٧ محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبه، أشار أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين ٥٥٠٥ رأس ماشية ضد مرضي حمي الوادي المتصدع والحمى و٥٠٦١ رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام والجلد العقدي، بالإضافة إلى ذبح ١٥٣٨٢ رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الماضي.