مبادرة التمويل العقاري| اعرف قيمة القسط الشهري لجميع أنواع الشقق السكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب عدد كبير من المواطنين صدور المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3%؛ للاستفادة من هذه المبادرة للحصول على وحدات سكنية، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

ووفق ما أعلنه مسؤولو التمويل العقاري في أن الحد الأقصى للوحدة يتراوح بين مليون و100 ألف، وحتى مليون و400 ألف، كما تم تحديد شروط الدخل الخاصة بمبادرة التمويل العقاري بألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة في مشروعات متوسطي الدخل، لكن مشروعات محدودي الدخل يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه، والمتزوج 6000 جنيه.

وقبل إعلان تفعيل المبادرة بشكل رسمي، يتساءل المواطنون عن قيمة القسط الشهري، بعد أن تم تحديد معدل الدخل ومدة السداد التي تصل لـ30 سنة، وفائدة لم تحدث قبل ذلك في مبادرات التمويل العقاري والتي وصلت لـ3%.

وفيما يلي نستعرض قيمة الأقساط لعدد من الشقق، بعد سداد قيمة جدية الحجز ودفعات الاستلام، حيث تسدد جهة التمويل ما يقرب من 85% أو أقل من ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- النموذج الأول وهو شقق محدودي الدخل، حيث يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي آخر طرح للصندوق وصل سعر الشقة لـ310 ألف، يتم سداد 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا مقدم حجز، ثم يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قيمة القسط 2600 جنيه بإجمالي 31200 جنيه.

وبهذا يكون المتقدم سدد للوحدة الـ90 مترا 46700 جنيه، ومتبقى 263 ألف جنيه و300 جنيه،ثم تأتي مرحلة الاستعلام الميداني للتأكد من المعلومات المُقدمة من الحاجزين وإذا كان المتقدم منطبق للشروط يتم تحويل ملفه إلى جه التمويل والتي بدورها تستعلم على كل حاجز من الناحية الأئتمانية، وإذا انطبق للشروط يتم تحديد قيمة دفعة الاستلام وكذلك حجم الدعم الذي سيحصل عليه المتقدم والقسط الشهري.

قيمة الدعم في المرحلة الأولى من 5 آلاف إلى 60 ألفا، ويتم تحديدها وفقا للسن والمرتب وقت التقديم، كما يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل بشكل متوسط لـ40 ألف وتحدد أيضًا وفقا للمرتب والسن وقيمة الدعم.

وإذا طبقنا نموذج سداد 40 ألفا قيمة دفعة الاستلام بدون الحصول على دعم مهائيا، سيكون المتبقي من ثمن الوحدة الـ90 مترا 223 ألف جنيه، وبتطبيق مبادرة التمويل العقاري على ثمن الشقة المتبقى وهو 223 ألفا للوحدة الـ90 مترًا سيكون القسط 785 جنيها لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

- النموذج الثاني وهو شقة يصل سعرها لـ500 ألف جنيه، يتم سداد 20% جدية حجز، والتي تبلغ 100 ألف جنيه ويتبقى 400 ألف هم قيمة التمويل العقاري.

- قيمة القسط ستصل لـ1,407، ويكون إجمالي السداد 606 آلاف جنيه بعد انتهاء مدة التمويل، حيث وصل حجم الفائدة في هذا النموذج 106 ألف جنيه.

- أما لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 20% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

- قيمة الحد الأدنى الـ20% من ثمن الوحدة هو 200 ألف جنيه، ويتبقى 800 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

- قيمة القسط الشهري ستصل لـ 2815 جنيه، حيث يصل سعر الشقة النهائي بعد مليون و213 ألف جنيه، وتكون نسبة الفائدة 213 ألفا، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4 آلاف جنيه، وحجم الفائدة طول فترة السداد ستكون 176 ألف جنيه.

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