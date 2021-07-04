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شعراوي: حصر 32 ألف موظف بـ 3 قطاعات سيتم نقلهم لمجمعات الخدمات

03:30 م الأحد 04 يوليه 2021
شعراوي: حصر 32 ألف موظف بـ 3 قطاعات سيتم نقلهم لمجمعات الخدمات

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير للتتمية المحلية، إن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ضمن حياة كريمة.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك للمساعدة في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم يعملون في قطاعات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وهي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.

وصرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي ، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.

اللواء محمود شعراوي وزير للتتمية المحلية الوحدات الخدمية حياة كريمة

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