رئيس الوزراء: مخطط متكامل لتطوير إدارة المخلفات الصلبة والحد من معدلات التلوث

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال المرحلة الحالية في تنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة، وذلك لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتَين الأولى والثانية، خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأضاف مدبولي: تعمل الحكومة في المرحلة الراهنة على تنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء كمرحلة أولى، مع تكثيف الجهود لتطبيقها في المحافظات الأخرى تباعًا.