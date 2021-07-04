مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للتعاون الإسلامي

كتب- محمد عبيد:

يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في الدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الوفود، والقيام بإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم كافة المساعدات لهم، وأيضاً تقديم كافة المساعدات عند مغادرتهم القاهرة عقب إنتهاء المؤتمر.

واضافت المصادر: من المقرر ان يستقبل المطار وفود رسمية من السعودية،المغرب، لبنان، العراق، تونس، ليبيا، فلسطين، تونس، تشاد، غينيا، تركيا، السنغال، مالي، نيجيريا، كوت ديفوار، اوغندا، باكستان الإسلامية، افغانستان الإسلامية، الجابون، بالإضافة إلي دول آخري.

وكان الرئيس السيسي وجه بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجًا لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.