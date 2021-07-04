Masrawy logo white

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للتعاون الإسلامي

02:59 م الأحد 04 يوليه 2021
مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للتعاون الإسلامي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في الدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الوفود، والقيام بإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم كافة المساعدات لهم، وأيضاً تقديم كافة المساعدات عند مغادرتهم القاهرة عقب إنتهاء المؤتمر.

واضافت المصادر: من المقرر ان يستقبل المطار وفود رسمية من السعودية،المغرب، لبنان، العراق، تونس، ليبيا، فلسطين، تونس، تشاد، غينيا، تركيا، السنغال، مالي، نيجيريا، كوت ديفوار، اوغندا، باكستان الإسلامية، افغانستان الإسلامية، الجابون، بالإضافة إلي دول آخري.

وكان الرئيس السيسي وجه بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجًا لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.

مطار القاهرة المؤتمر الوزاري للتعاون الإسلامي العاصمة الإدارية الجديدة استقبال الوفود

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: مخطط متكامل لتطوير إدارة المخلفات الصلبة والحد من معدلات التلوث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا