رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بعد رفعها لمدة نصف ساعة

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوح أعمال الجلسة العامة، بعد رفعها لمدة نصف ساعة، عقب الموافقة من حيث المبدأ على قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.​