Masrawy logo white

رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بعد رفعها لمدة نصف ساعة

02:54 م الأحد 04 يوليه 2021
رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بعد رفعها لمدة نصف ساعة

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوح أعمال الجلسة العامة، بعد رفعها لمدة نصف ساعة، عقب الموافقة من حيث المبدأ على قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.​

عبدالوهاب عبدالرزاق مجلس الشيوح قانون المالية العامة تحسين الاقتصاد المصري

الخبر التالى:

السر في "السينسور".. كيف تعرف إدارة معرض الكتاب عدد زوار القاعات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا