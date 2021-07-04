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مصدر بالأزهر: لم ترد شكاوى من امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية

02:48 م الأحد 04 يوليه 2021
مصدر بالأزهر: لم ترد شكاوى من امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية

طلاب الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أدى طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد، امتحان مادة الجغرافيا التي عقدت بنظام "بوكليت"، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، بجميع اللجان.

وقال مصدر بغرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية بقطاع المعاهد، إنه لم ترد أي شكاوى من امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، وجاءت جميع الأسئلة مناسبة للوقت.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، لم يتضمن أي جزئيات غامضة أو أسئلة من خارج من المنهج، وجاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط.

ولفت المصدر، إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وأدى جميع الطلاب الامتحان داخل اللجان، ولم يتم عزل أي طالب على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادة التفاضل والتكامل.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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