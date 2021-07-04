"التموين": صرف 20% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إن شركات المجمعات الاستهلاكية أعلنت انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات شهر يوليو الجاري، بجانب أيضًا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى إلى أن شركتَي الجملة "العامة والمصرية" تقومان بصرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.