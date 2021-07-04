وكيل الأزهر يتابع بدء الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، قبل قليل، مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده للطلاب الوافدين، بمعهد فتيات البعوث الإسلامية بالدراسة، للاطمئنان على بدء الدراسة.

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة الجميع، وضمانا لاستمرار الدراسة.

وانطلقت صباح الأحد، الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية.

وأوضحت الدكتور نهلة الصعيدي، أن افتتاح المدرسة يأتي انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وحمايتهم من التطرف والإرهاب، وعدم تركهم لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم، أو استقطابهم من بعض التيارات المتطرفة.

وأشارت إلى أنه هناك عدة أمور لضمان نجاح العمل بالمدرسة، وهي:

1- بدء الدراسة المباشرة والعمل بالمدرسة للطلاب الوافدين المقيدين بإحدى الجهات الدراسية بداية من يوم الأحد الموافق 4/7/2021م (فصول للبنين وأخرى للفتيات).

2- يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتباعد بين الدارسين في الفصول، وتوزيع المطهرات والمنظفات للحفاظ على سلامة الجميع.

3- يتم تأجيل قبول الطلاب المصريين المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

4- تبدأ المدرسة أولًا بالفصول المباشرة على أن يبدأ التعلم الافتراضي (التعلم عن بعد) فور استقرار الفصول وانتظام حضور الطلاب المباشر بالمدرسة.

5- جميع فصول المدرسة في البداية تكون بمعاهد البعوث الإسلامية بشارع أحمد سعيد أمام جوازات البعوث؛ ثم يبدأ التوسع في افتتاح فصول جديدة بأماكن أخرى (مدن البعوث – جامعة الأزهر - معهد البعوث الابتدائي ... في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الرئيسة) وفقًا لإقبال الطلاب على المدرسة.

6- تبدأ الدراسة للطلاب الوافدين المتقدمين من داخل مصر أولًا، ثم تبدأ الدراسة مع الطلاب المتقدمين من خارج مصر في مرحلة تالية لها مباشرة من خلال الفصول الافتراضية التفاعلية عن بعد.

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