رئيس جهاز الشروق: تحرير 20 محضر إشغالات بالمجمعات التجارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم شن حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة مرافق المدينة وذلك بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة والتعامل مع أي مظاهر عشوائية في مهدها، مضيفا أن الحملة قامت بالمرور على المجمعات التجارية بمركزى خدمات الأول والثانى بقطاع غرب المدينة لتحقيق الانضباط العام، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدى على ممرات المشاة.

وأوضح بشارة، أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما تم تحرير 20 محضر مخالفة لردع المخالفين، والحفاظ على حقوق المشاة، وتيسير انتقالهم داخل تلك المجمعات.

وفى سياق متصل، بشارة، إلى استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يخص ارتداء الكمامات الطبية، حيث أسفرت الحملة التى استهدفت مراجعة الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة عن تحرير 25 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وذلك حرصاً على السلامة العامة.