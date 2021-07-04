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5 شروط و5 اختبارات.. الإسعاف تعلن حاجتها لمشرفين قطاعات (مستند)

12:15 م الأحد 04 يوليه 2021
5 شروط و5 اختبارات.. الإسعاف تعلن حاجتها لمشرفين قطاعات (مستند)

هيئة الإسعاف

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الإسعاف، عن حاجتها لتكليف مشرفين للقطاعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب منشور لهيئة الإسعاف، حصل عليه مصراوي، تقدم الطلبات بمكتب مديري فروع الهيئة بمحافظة العمل التابع لها المتقدمين اعتبارًا من السبت 3 يوليو الجاري وحتى السبت 10 يوليو، وتشمل 3 محافظات كرغبات للعمل مرتبة بالأولوية.

وحددت الهيئة 5 شروط للترشح، بأن يكون المتقدم من مقدمي الخدمات الإسعافية، وأن يكون قد مضى عليه أكثر من 4 أعوام في العمل على سيارة إسعاف، وأن يكون بيان الحالة الوظيفية للمتقدم خالٍ من أي جزاءات عند الترشح وقبل صدور قرار التكليف للعمل كمشرف في حال اجتياز الاختبارات المؤهلة.

كما شملت الشروط أن يكون له خبرات إدارية وقيادية، وأن يكون التقييم السنوي لا يقل عن 85%.

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