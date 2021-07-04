1500 جنيه.. أول جهة حكومية تحدد منحة عيد الأضحى للموظفين (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

وافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، على منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإنه من المقرر صرف مكافأة شهر بحد أدنى 1500 جنيه لجميع العاملين (المعينين - العقود الشاملة - المنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة) على بند الحوافز.

كما قررت هيئة التأمين الصحي صرف مكافأة بقيمة 1200 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات (6 ساعات فأكثر) من موازنة الهيئة للعام المالي 2021 - 2022.

وأوضح القرار أن من شروط منح المكأفاة؛ عدم صرفها للمحالين للمحاكمة الجنائية، والموقوفين عن العمل، والمعارين والمنتدبين خارج الهيئة.